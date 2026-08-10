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Gölköy'de Patpat Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Gölköy'de Patpat Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücünün eşi Nursel Korkmaz Aydın (44) hayatını kaybetti. Sürücü Salih Aydın kazadan yara almadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün eşi Nursel Korkmaz Aydın (44) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Gölköy ilçesi Direkli Mahallesi Taşarası Küme Evleri'nde meydana geldi. Salih Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpat, fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patpatta bulunan sürücünün eşi Nursel Korkmaz Aydın'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Salih Aydın ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Nursel Korkmaz Aydın'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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