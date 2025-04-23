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Patnos'ta Kur'an-ı Kerim Okuma Programı Düzenlendi

Patnos'ta Kur'an-ı Kerim Okuma Programı Düzenlendi
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrenciler için düzenlenen programda, öğrenciler ilahiler ve şiirler eşliğinde hediyelerle ödüllendirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenlendi.

İlçede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Kur'an kursu öğrencileri için Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahiler ve şiirler okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan ve Gençlik Merkezi Müdürü Nihat Acar katıldı.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
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