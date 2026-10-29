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Patnos'ta kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi, sürücü yaralanmadı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos-Erciş karayolunda kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, deredeki otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı ve inceleme başlatıldı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, Patnos- Erciş karayolunda kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Sürücünün yaralanmadığı kazada otomobil vinçle dereden çıkarıldı.

Kaza, Patnos-Erciş karayolunda meydana geldi. Bölgede etkili olan olumsuz yol koşulları ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kontrollerinde, araçta yalnız olduğu öğrenilen sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Deredeki otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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