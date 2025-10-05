Haberler

Patlıcan Közlemek Yangın Çıkarttı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Patlıcan Közlemek Yangın Çıkarttı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde arazide patlıcan közlerken yangına neden olduğu iddia edilen A.E. gözaltına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'nin Talas ilçesi Harman Mahallesi Çaybağlarında arazide patlıcan ve biber közlediği sırada yangına neden olduğu iddia edilen A.E. (48), Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucu gözaltına alındı. Öte yandan, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor

Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Sipariş yağıyor
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.