Patlıcan Közlemek Yangın Çıkarttı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Talas ilçesinde arazide patlıcan közlerken yangına neden olduğu iddia edilen A.E. gözaltına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Kayseri'nin Talas ilçesi Harman Mahallesi Çaybağlarında arazide patlıcan ve biber közlediği sırada yangına neden olduğu iddia edilen A.E. (48), Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucu gözaltına alındı. Öte yandan, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel