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Patates Yüklü Tırın Kazası: 2 Ölü, 7 Yaralı

Patates Yüklü Tırın Kazası: 2 Ölü, 7 Yaralı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde patates yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde patates yüklü tırın otomobillere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen patates yüklü tır, Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Nazarköy kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazada 6 otomobilde hasar oluştuğu görüldü.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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