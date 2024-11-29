Patates Yüklü Tırın Kazası: 2 Ölü, 7 Yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde patates yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde patates yüklü tırın otomobillere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen patates yüklü tır, Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Nazarköy kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazada 6 otomobilde hasar oluştuğu görüldü.