Patara Kumsalında Yavru Caretta Carettalar Denizle Buluştu

PATARA Kumsalı'nda sezonun ilk yavru caretta carettaları yuvalarından çıkıp denizle buluştu. Prof. Dr. Eyup Başkale, "Bu bizim için bir sürprizdi. Çünkü daha önceki yılların verileri incelendiğinde bu yıla kadar en erken yavru çıkış zamanının 22 Temmuz'da denk geldiğini görüyoruz. 12 Temmuz gecesi yavruların çıkması bizleri oldukça sevindirdi" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyup Başkale, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde, Antalya Kaş ve Muğla Fethiye sınırlarında yer alan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde 'Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi' kapsamında 15 Mayıs'tan bu yana kesintisiz yürütülen koruma çalışmaları kapsamında sezonun ilk yavru kaplumbağalarının 12 Temmuz akşamı yuvadan çıkıp denizle buluştuğunu belirtti.

"Kumsalın arkasından gelen ışıklar yavruların deniz yerine ışıklara yönelmesini sağlayacaktır. Bu da yavruların esas yaşam alanı olan denizlere değil de karaya doğru yönelmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla karaya yönelen kaplumbağalar gündüzleri aşırı sıcağa maruz kalıp ölecektir. Bu nedenle, geceleri mümkün olduğu kadar ışık kullanmamaya çalışalım ya da dalga boyu düşük kırmızı ışıklar kullanmaya gayret edelim. Her ne şekilde olursa olsun yavru kaplumbağa gördüğünüzde yetkililere haber verin, kesinlikle dokunmamaya dikkat edin. Mümkünse onlar denize doğru yolculuk ederken rahatsız etmeden onları takip edin ve güvenli şekilde denize ulaştığından emin olun. Özellikle fotoğraf çekerken kullanılan flaşlar onların yönünü kaybetmesine sebep olacaktır."