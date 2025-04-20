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Paskalya Bayramı Fener Rum Patrikhanesi'nde Kutlandı

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Hristiyanların en önemli bayramlarından biri olan Paskalya, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı. Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayine Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu da katıldı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Fatih'te bulunan Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen programda dualar ve ilahiler okundu.

Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras da katıldı.

Patrikhane bahçesinde devam eden ayinde saat 00.00'da Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar söndürülerek çanlar çalındı. Katılımcılar, Hz. İsa'nın yeniden dirilişini sembolize eden mumları yakarak ayine eşlik etti.

Sabaha kadar dualarla devam edecek Paskalya programı, saat 10.00'da düzenlenecek ayinle sona erecek.

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Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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