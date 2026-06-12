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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Putin'e Rusya Günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya Günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi. Paşinyan, mesajında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesine vurgu yaparak Putin'e başarı, Rus halkına refah diledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Rusya Günü" vesilesiyle kutlama mesajı yolladı.

Armenpress'in haberine göre Paşinyan, Putin'e kutlama mesajı yolladı.

Rusya Günü'nün Rus halkının devletinin gelişim yolunu bağımsız bir şekilde seçme arzusunu simgelediğini ifade eden Paşinyan, "Ermenistan ile Rusya halkları arasındaki çok yönlü bağların ve karşılıklı egemenliğe ve devlet çıkarlarına saygıya dayanan açık, yapıcı diyaloğu sürdürme yönündeki ortak iradenin, bundan sonra da işbirliğimizin güçlenmesine ve iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Paşinyan kutlama mesajında, Putin'e başarı, Rus halkına da refah diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
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