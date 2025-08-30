Pasinler'de Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bölgedeki ekipler tarafından kontrol altına alındı.
İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Bulkasım Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinleri de traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerle ekiplere yardım etti.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel