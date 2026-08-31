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Karina Kasırgası 4. Kategoriye Yükseldi

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- Kasırganın karaya vurması beklenmiyor

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Karina Kasırgası'nın şiddetinin "dördüncü kategori" seviyesine yükseltildiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden, Pasifik Okyanusu'ndaki Karina Kasırgası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ılık okyanus sularının etkisiyle giderek güçlenen kasırganın şiddetinin "dördüncü kategori" seviyesine yükseltildiği ifade edildi.

Kasırga nedeniyle oluşabilecek büyük dalgaların Meksika'nın güneybatı kıyıları boyunca tehlikeli akıntılara yol açabileceği belirtilen açıklamada, kasırganın karaya vurmasının beklenmediği aktarıldı.

Kaynak: AA
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