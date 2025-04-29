Parlamento Muhabirleri Derneği 61. Yıl Dönümünü Kutladı

(TBMM) - Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), 61'inci kuruluş yıl dönümününe ilişkin partilerin grup başkanvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda tebriklerini iletti. Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Son derece zarif bir şekilde işlerini yapıyorlar. Her bir parti grubuna aynı mesafede durarak işlerini yapıyorlar" derken İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "PMD'nin kuruluşunu kutluyorum. Sayın Zengin konuşmasında, 'her bir parti grubuna eşit mesafede duruyorlar' dedi. Çok önemli... Olması gereken de bu. Ben bu parlamentoda milletvekili olduğum günden bu yana TRT bizimle ilgili hiçbir haber yapmadı. Devletin kurumu, milletin vergileriyle ayakta kalan bu kurum bir pravda medyası haline getirilemez" ifadelerini kullandı.

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), 61'inci kuruluş yıl dönümünü TBMM Basın Koridoru'nda düzenlediği etkinlikle kutladı. Ardından başlayan TBMM Genel Kurulu'nda da partilerin grup başkanvekilleri tebriklerini ilettiler.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bugün PMD'nin kuruluşunun 61. yıldönümü. Özellikle parlamento gibi pek çok farklı fikrin olduğu bir yerde çalışan muhabirlerimizi tebrik ediyorum. Son derece zarif bir şekilde işlerini yapıyorlar. Her bir parti grubuna aynı mesafede durarak işlerini yapıyorlar. Kendi aralarında da son derece uyumlular. Parlamentoda görev yapan kameramanından muhabirine kadar tüm arkadaşlarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "PMD'nin kuruluşunu kutluyorum. Sayın Zengin konuşmasında, 'her bir parti grubuna eşit mesafede duruyorlar' dedi. Çok önemli... Olması gereken de bu. Şimdi soruyorum; AK Parti iktidarı döneminde TRT'ye toplanan vergi 11,5 milyar dolar. Reklam gelirlerini bilmiyoruz. Ben bu parlamentoda milletvekili olduğum günden bu yana TRT bizimle ilgili hiçbir haber yapmadı. Genel Başkanımızla ilgili hiçbir haber yapmadı. Devletin kurumu, milletin vergileriyle ayakta kalan bu kurum bir pravda medyası haline getirilemez" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Meclis'te çalışan kameramanından muhabirine bütün basın emekçilerini kutluyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Kulis haberlerle siyasetin renk vermeyen gündemini renklendirmeye çalışıyorlar. Bu vesileyle de hala cezaevinde olan bütün gazetecilere de selam gönderiyorum" dedi.