Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi (2)
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2 KİŞİ TUTUKLANDIKaraman'da, dün parkta çıkan kavgada Sinan Eser'in tabancayla vurarak öldüren Abdullah Buğra Apaydın ile Eser'i kendisinin vurduğunu öne süren Abdullah Yetişti, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Karaman'da, dün parkta çıkan kavgada Sinan Eser'in tabancayla vurarak öldüren Abdullah Buğra Apaydın ile Eser'i kendisinin vurduğunu öne süren Abdullah Yetişti, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel