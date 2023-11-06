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Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDIKaraman'da, dün parkta çıkan kavgada Sinan Eser'in tabancayla vurarak öldüren Abdullah Buğra Apaydın ile Eser'i kendisinin vurduğunu öne süren Abdullah Yetişti, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Karaman'da, dün parkta çıkan kavgada Sinan Eser'in tabancayla vurarak öldüren Abdullah Buğra Apaydın ile Eser'i kendisinin vurduğunu öne süren Abdullah Yetişti, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sinan Eser Karaman Suç Güncel Haberler

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