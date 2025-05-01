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Park Halindeki TIR'dan Cüzdan ve Telefon Çaldı, Tutuklandı

Park Halindeki TIR'dan Cüzdan ve Telefon Çaldı, Tutuklandı
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Adana'da park halindeki iki TIR'ın camını kırarak içindeki cüzdan ve cep telefonlarını çalan Mazlum B. güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve tutuklandı.

ADANA'da park halindeki 2 TIR'ın camını taşla kırıp içindeki cüzdan ve cep telefonlarını çalan Mazlum B. (37), güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Mazlum B., tutuklandı.

Olay, 6 Nisan saat 16.00 sıralarında Sarıçam ilçesindeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle Turgut Özal Caddesi'nde ilerleyen Mazlum B., C.B.'nin park halindeki TIR'ını görüp, yanına yaklaştı. Bir süre çevreyi kolaçan eden Mazlum B., çalıların arasından aldığı taşla TIR'ın camını kırdı. Aracın torpido gözündeki cep telefonunu çalan Mazlum B., motosikletine binerek bölgeden ayrıldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HIRSIZLIĞI BELİRLENDİ

TIR'ına bindiğinde hırsızlığı fark eden C.B.'nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini ve motosikletin jantının kırmızı olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 22 Şubat'ta A.B.'nin park halindeki TIR'ından cüzdan ve cep telefonunun çalındığı, aynı motosikletin bu hırsızlıkta da kullanıldığı saptandı.

TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Mazlum B.'yi evine yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mazlum B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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