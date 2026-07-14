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Otomobile kamyonetin çarptığı kaza kamerada

Otomobile kamyonetin çarptığı kaza kamerada
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Bolu'da park halindeyken yola çıkan otomobile kamyonet çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'da park halindeyken yola çıkan otomobile kamyonet çarptı. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan Y.M.A. idaresindeki 16 BEB 551 otomobile, yola çıktığı anda aynı yöne giden O.K. yönetimindeki 14 ACB 591 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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