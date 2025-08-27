Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Hasara Yol Açtı

Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Hasara Yol Açtı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir sürücü, park etmek isterken 5 otomobile çarparak hasara yol açtı. Olay sonrası toplam 6 araçta hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmek isterken park halindeki 5 otomobilde hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Funda H., 09 ANG 458 plakalı otomobilini park etmek isterken önündeki otomobile çarptı.

Ardından geri manevra yapan sürücü, bu kez de arkasındaki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar oluştu.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün aracını servisten yeni çıkardığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
