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Park halindeki aracın üzerine sprey boya ile yazıldı

Park halindeki aracın üzerine sprey boya ile yazıldı

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Antalya'da park halindeki bir aracın üzerine sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' gibi yazılar yazıldı, lastikleri de kesildi.

ANTALYA'da park halindeki bir otomobilin üzerine sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' gibi yazılar yazıldı, lastikleri de kesildi.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yener Ulusoy Bulvarı'nda bir şirkete ait park halindeki 34 RK 6929 otomobilin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' yazıldı. Plakası da boyanan aracın 4 lastiğinin kesici bir aletle kesildiği de görüldü. Polis, ihbar sonrası şüpheli ya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel

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