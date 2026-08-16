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İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: Sürücü Yaralı, Annesi Baygınlık Geçirdi

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: Sürücü Yaralı, Annesi Baygınlık Geçirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü Muhammet A. hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen annesi Beyhan A., oğlunu yaralı görünce baygınlık geçirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda park halindeki iki araca çarptı. Otomobil sürücüsü Muhammet A.'nın yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, kaza yerine gelip oğlunu yaralı halde gören sürücünün annesi Beyhan A. ise baygınlık geçirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt kara yolunda meydana geldi. Alanyurt istikametinde Muhammet A.'nın kontrolünü yitirdiği 16 KMZ 54 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak park halindeki 16 BHB 096 ve 15 DU 730 plakalı araçlara çarptı. Daha sonra savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, kazayı haber alıp gelen sürücünün annesi Beyhan A., oğlunu yaralı görünce baygınlık geçirerek bayıldı. Otomobilden çıkarılan Muhammet A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baygınlık geçiren anne Beyhan A. da özel araçla aynı hastaneye götürüldü.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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