Paris Belediyesi, Filistin halkına ve gazetecilerine fahri hemşehrilik verdi.

Paris Belediye Meclisinde gerçekleştirilen oturumda konuşan Başkan Emmanuel Gregoire, "Fahri hemşehrilik bir sembol değildir ama barış için bir taahhüttür. Bütün bir halka elimizi uzatıyoruz." dedi.

Başkan Gregoire, dayanışma içinde olduklarının bir göstergesi olarak Filistin halkı ve gazetecilerine fahri vatandaşlık verdiklerini duyurdu.

Paris Belediye Meclisi 2025'te de Gazzelilere fahri hemşehrilik tanıyan önergeyi kabul etmişti.