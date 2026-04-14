Fransa'da üniversite öğrencileri siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören tasarıyı protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki üniversitelerde öğrenciler, siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören 'Yadan Yasası'na karşı eylem yaptı. Öğrenciler, Filistin bayrakları ile tasarının getireceği kısıtlamaları protesto ettiler.

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Thomas Portes, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin önde gelen üniversitelerinden Sorbonne dahil Paris'teki üniversitelerde öğrencilerin "Yadan Yasası" olarak bilinen yasaya karşı harekete geçtiğini söyledi.

Portes, Filistin bayrakları ile eylem yapan öğrencilerin fotoğrafına yer verdiği paylaşımında söz konusu tasarının "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin emri ile" düzenlendiğini ve tasarının Filistin'e destek verenlerin cezalandırılmasını ve İsrail hükümetine yönelik eleştirilerin engellenmesini amaçlandığını vurguladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Paris'teki üniversitelerde öğrencilerin Filistin bayrakları ile eylem yaptığı anlar yer aldı.

Sorbonne Üniversitesinde ise öğrenciler kampüsün önüne çadırlar kurarak siyonizm karşıtı sloganlar attı.

Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı kapsayan ve "Yadan Yasa Tasarısı" olarak da bilinen "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı düzenlemeye yönelik tepkiler artıyor.

Tasarının 16 Nisan'dan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Filistin destekçileri ve solcu milletvekilleri ise tasarının, Yahudi karşıtlığıyla mücadele adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
