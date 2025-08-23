Paris'te Notre Dame Önünde Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi

Güncelleme:
Fransa'nın Paris şehrinde, tarihi Notre Dame Katedrali önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki olarak yere uzanarak simgesel bir protesto gerçekleştirdi.

Üzerlerinde Filistin bayrakları ve kefiye bulunan göstericiler, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü sivilleri temsilen yere uzandı.

İsrail'in bölgede Gazzeli sivilleri öldürmesine tepki gösteren protestocular, bir süre sonra ayağa kalkarak "Gazze'nin kapılarını açın" sloganları attı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
