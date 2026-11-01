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Paris'te molotofkokteyliyle yaralanan polis için cinayete teşebbüs soruşturması açıldı

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Paris Savcılığı, 31 Ekim'de Charenton Kapısı'nda molotofkokteyliyle bacağından ağır yaralanan polis memuru için cinayete teşebbüs soruşturması açtı. Olay, Sarı Yelekliler eylemlerinde kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Fransa'da dün düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinde, protestocuların attığı molotofkokteyli nedeniyle bacağından yaralanan polis memuruyla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması açıldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hükümetin yoğun güvenlik tedbirlerine ve kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde yer yer şiddet olayları yaşanırken polisin orantısız güç kullandığı iddiaları da tartışma yarattı. 31 Ekim'de Paris'te düzenlenen gösterilerde bir polis memurunun alevler içinde kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Başta Ulusal Birlik (RN) partisi cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen olmak üzere çok sayıda siyasetçi, olaya tepki göstererek kolluk kuvvetlerine yönelik şiddetin cezasız kalmamasını istedi.

Paris Savcılığı, polis memurunun eylemcilerin attığı molotofkokteyli nedeniyle yaralandığı olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması açıldığını duyurdu.

31 Ekim'de başkent Paris'teki Charenton Kapısı'nda eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmış, eylemcilerin fırlattığı molotofkokteylinin alev alması sonucu bir polis memuru bacağından ağır yaralanmıştı.

Ülke genelinde 320 bini aşkın kişinin katıldığı gösterilerde 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Sarı Yelekliler sokağa inmişti

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri şiddet olaylarına sahne olmuştu. 3 bini aşkın iş yerinin hasar gördüğü veya yağmalandığı gösterilerin ardından hükümet, yeni gösterilere karşı kısmi sokağa çıkma yasağı dahil güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

Sarı Yelekliler, hükümetin bazı bölgelerde uyguladığı eylem ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen 24 Ekim'de de sokaklara çıkmıştı.

Şu ana kadar bini aşkın kişinin yaralandığı eylemlerde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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