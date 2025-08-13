Paris'te Havalimanı Görevlisi, Telsizle 'Özgür Filistin' Dediği İçin İşten Uzaklaştırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda görevli bir kişi, İsrail hava yolu şirketi El Al'ın uçağının mürettebatıyla yaptığı telsiz görüşmesinde 'Özgür Filistin' diyerek görevinden uzaklaştırıldı. Fransa Ulaştırma Bakanı, durumu sorgulayan bir disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir havalimanı görevlisi, İsrail hava yolu şirketine ait uçağının mürettebatıyla yaptığı telsiz görüşmesinde "Özgür Filistin" diye bağırdığı için görevinden uzaklaştırıldı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İsrail hava yolu şirketi El Al ekibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın nihayete erdiğini duyurdu.

Bakan Tabarot, 11 Ağustos sabahı gerçekleşen olayla ilgili yürütülen adli soruşturma neticesinde, EL Al uçağı mürettebatıyla yaptığı telsiz görüşmesinde "Özgür Filistin" diye bağırdığı tespit edilen Paris Charles de Gaulle Havalimanı görevlisinin işten uzaklaştırıldığını belirtti.

Görevlinin "hava trafiğinin güvenliği ve düzeniyle sınırlı olması gereken telsiz iletişim kurallarına" aykırı hareket ettiğini ve olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıklayan Tabarot, "(Görevli) yeni bir emre kadar işten uzaklaştırıldı." dedi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Kerem Benfica'ya bu fotoğrafla veda etti

Dün geceye damga vuran kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi

Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.