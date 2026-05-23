Paris'te Küresel Sumud Filosu aktivistlerine destek gösterisi yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine destek için gösteri düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 14.00'te başlayan gösteride, "Filistin yaşayacak, Filistin galip gelecek" ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Filistin destekçileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uyguladığı kötü muameleye tepki gösterdi.

Gösteriye, filonun Fransız aktivistlerinden de katılanlar oldu.

Küresel Sumud Filosu Fransa ve filonun Fransız aktivistlerini temsil eden avukatlardan Hanna Bouchareb, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız aktivistlerle birlikte uluslararası sular ve İsrail'de maruz kaldıkları muamele nedeniyle Fransa'da şikayet dilekçesi sunacaklarını söyledi.

Bouchareb, dilekçeyi Fransız yargı makamlarının bu konuda yetkisi olduğu için sunacaklarını belirterek, "Ayrıca Küresel Sumud (Filosu) Fransa adına cinsiyetçi ve cinsel saldırıların yanı sıra her şeyden şikayetçi olacağız." dedi.

Neler yaşandığını ortaya çıkarmak için soruşturma imkanları olan Fransız yargısının bu dosya üzerinde durmasının önemli olduğunu vurgulayan Bouchareb, "Bugün elimizde bazı bilgiler var ancak çok fazla eksik şey de var. Bu kaçırılmanın her etabının aydınlatılması önemli." diye konuştu.

Bouchareb, Fransız aktivistlerin kendilerine yaşadıkları cinsel saldırıdan bahsettiğini, bunlar arasında kaburgaları kırılanların olduğunu söyledi.

"Ben-Gvir, aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin politikasını tamamıyla sürdürüyor"

Küresel Sumud Filosu Fransa ve filonun Fransız aktivistlerini temsil eden avukatlardan Camille Duprie de Fransız aktivistleri hızlı bir şekilde karakola giderek şikayetçi olmaya çağırdıklarını dile getirdi.

Bu şikayetlerle soruşturma açılma ihtimali olduğunu belirten Duprie, böylelikle aktivistlerin yaşadıkları şiddetin gün yüzüne çıkmasının sağlanacağına işaret etti.

Duprie, bu gibi adli süreçlerin Gazze'de yaşanan soykırıma da ışık tutmayı ve bundan bahsedilmesini sağladığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in Fransız topraklarına girişinin yasaklanmasıyla ilgili açıklamasına ilişkin Duprie, "Bu açıklamanın çok ikiyüzlüce olduğunu düşünüyorum çünkü hakkında uluslararası bir tutuklama kararı olan (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu Fransız topraklarının üzerinden geçebiliyor." dedi.

Duprie, Ben-Gvir'in İsrail hükümetinden ayrı tutulamayacağını vurgulayarak, "Ben-Gvir, aşırı sağcı Binyamin Netanyahu hükümetinin politikasını tamamıyla sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Barrot'nun açıklamasının yeterli olmadığını, Gazze'de nelerin yaşandığını ortaya çıkarmak için seferberliği sürdürmek gerektiğini belirten Duprie, filonun aktivistlerinin yaşadıklarını Filistinlilerin onlarca yıldır yaşadığını söyledi.

Netanyahu'yu şubatta ABD'ye taşıyan uçak, hakkındaki tutuklama kararına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullanmıştı.