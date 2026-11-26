Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, hükümetin eğitime daha fazla bütçe ayırması talebiyle gösteri yaptı.

Fransa'da öğrenci ve eğitim sendikalarının çağrısıyla binlerce öğrenci ve eğitim personeli, yerel saatle 14.00'te Paris'teki Bastille Meydanı'nda toplandı.

Hükümetin eğitime daha fazla bütçe ayırmasını talep eden göstericiler, Pantheon Anıt Mezarı istikametinde yürüdü.

"Şiddete karşı sıfır nüans" ve "400 öğrenci kovuldu" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, üniversitelerde daha fazla öğrenci kontenjanı açılmasını ve okullara daha fazla öğretmen atanmasını talep etti.

"Hep birlikte genel grev", "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "İsrail katil, Macron suç ortağı" ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi" sloganları atan göstericiler, lise eylemleri sırasında polisin öğrencilere yönelik şiddetini de protesto etti.

Gösterinin bitiş noktasında bir Noel ağacı ateşe verilirken polis, yangını kısa sürede söndürdü.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylemler düzenliyor. Lise eylemlerinde yaklaşık 500 öğrenci ve 290 eğitim personeli yaralanmıştı.

Kaynak: AA