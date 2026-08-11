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CDG yakınındaki depoda yangın: iki pist kapalı

CDG yakınındaki depoda yangın: iki pist kapalı
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Paris Charles de Gaulle Havalimanı yakınındaki Louvres'te bir depoda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünde kara duman oluştu. 110 itfaiye eri müdahale ederken, iki iniş pisti tedbiren kapatıldı, bazı tren seferleri durdu.

Fransa'daki Paris Charles de Gaulle Havalimanı yakınlarında bir depoda yangın çıktığı bildirildi.

Öğle saatlerinde Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na 15 kilometre uzaktaki Louvres kentinde bir depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle gökyüzünde devasa kara duman bulutu oluştu.

Ulusal basındaki haberlere göre, yangına müdahale etmek için olay yerine yaklaşık 110 itfaiye eri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle havalimanındaki iki iniş pisti tedbiren kapatıldı.

Ayrıca, Paris'i civar kentlere bağlayan "RER D" banliyö treni hattı üzerindeki bazı duraklarda seferlere ara verildi.

Kaynak: AA
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