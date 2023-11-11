Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü (3)

TUTUKLANDIAlanya'da cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C., savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Alanya'da cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C., savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dmytro C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.