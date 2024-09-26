Paranormal Cuma: Sakarlıkla Dolup Taşan Bir Komedi

Trakyalı sakar bir usta olan Cuma'nın başından geçen talihsizliklerin komik dille anlatıldığı "Paranormal Cuma" filmi, 18 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Erol Hızarcı'nın kaleme aldığı, yapımını Content Turkey, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Eray Koçak'ın oturduğu film, zengin oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle dikkati çekiyor.

Murat Akkoyunlu'nun başrol oynadığı filmde, Hazal Erişkin, Furkan Okumuş, Levent Tülek, Şebnem Özinal, Metin Coşkun, Serap Önder, Melisa Dilber, Metehan Özcan, Erman Cihan, Cemal Gönen, Erol Taştan, Tarkan Koç, Selahattin Mutlu ve Samet Gürsel gibi isimler de rol alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Üniversite hastanesinde tamirci olarak çalışan Cuma, sakarlığıyla bütün elektrik tesisatını duman eder. Hatasını telafi etmek isterken hastanenin altını üstüne getirir. Bu süreçte kaybolan bir kadavranın yerine cenaze arabasındaki cesedi çalar. Ardı ardına patlak veren tuhaf olaylar sonucunda, kasabadaki bir cenaze ve bir düğün altüst olur. Cuma, kendisini korumak için kasabada paranormal olaylar cereyan ettiğine herkesi inandırmaya çalışır. Fakat yol açtığı cendereden kurtulması çok zordur."