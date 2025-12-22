Haberler

Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Goroka kenti yakınlarında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Goroka'nın 42 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlendi. Depremin derinliği yaklaşık 110 kilometre. Tsunami uyarısı yapılmadı ve can ya da mal kaybı rapor edilmedi.

Papua Yeni Gine'nin Goroka kenti yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Goroka'nın 42 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

