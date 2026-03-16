Papa 14. Leo ve Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda Orta Doğu'daki krizi görüştü

Papa 14. Leo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaparak Orta Doğu'daki çatışmalar ve Filistin halkının durumu üzerine endişelerini paylaştı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Orta Doğu'daki "endişe verici" gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa ile Abbas'ın sabah saatlerinde telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Papa 14. Leo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Orta Doğu'daki çatışmada yaşanan endişe verici gelişmeleri ve Filistin halkının yaşam koşullarını görüştü. Görüşme sırasında Papa, siyasi diyalog ve diplomasi yoluyla ve de uluslararası hukuka tam olarak saygı gösterilerek sağlanacak barışa, Vatikan'ın bağlılığını yineledi."

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 6 Kasım 2025'te Papa 14. Leo'yu Vatikan'da ziyaret etmişti. Vatikan'ın, Filistin Devleti'ni tanımasını sağlayan 26 Haziran 2015 tarihli iki ülke arasındaki kapsamlı anlaşmanın 10. yıl dönümü vesilesiyle yapılan bu görüşmede de Gazze'deki sivil halka acil yardım sağlanması ve iki devletli çözüm olasılığı izlenerek çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
