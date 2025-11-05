Papa'nın Heyeti İznik'ten Bursa'ya Geldi

TARİHİ BELEDİYE BİNASINI GEZİP, KOZAHAN'DA TÜRK KAHVESİ İÇTİLER

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun yapacağı ziyaret öncesinde, Vatikan'dan Bursa'nın İznik ilçesine gelen papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, ilçedeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine geldi. Heykel'deki Tarihi Belediye Binası'nı gezen heyet, daha sonra Kozahan'a geçti. Kozahan'ın tarihi hakkında bilgi alan ve buradaki mağazaları da gezen heyet, Türk Kahvesi de içti.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,