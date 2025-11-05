Papa'nın Heyeti İznik'ten Bursa'ya Geldi
Vatikan'dan Bursa'nın İznik ilçesine gelen 38 kişilik papaz ve rahip heyeti, tarihi belediye binasını ziyaret etti ve ardından Kozahan'da Türk kahvesi içti.
TARİHİ BELEDİYE BİNASINI GEZİP, KOZAHAN'DA TÜRK KAHVESİ İÇTİLER
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun yapacağı ziyaret öncesinde, Vatikan'dan Bursa'nın İznik ilçesine gelen papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, ilçedeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine geldi. Heykel'deki Tarihi Belediye Binası'nı gezen heyet, daha sonra Kozahan'a geçti. Kozahan'ın tarihi hakkında bilgi alan ve buradaki mağazaları da gezen heyet, Türk Kahvesi de içti.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel