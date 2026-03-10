Haberler

Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı
Papa 14. Leo, ABD'de kara para aklama ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Keldani piskoposu Emanuel Hana Shaleta'yı görevden aldı. Görevden alınan piskopos yerine Saad Hanna Sirop'u atandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, ABD'de kara para aklama ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla karşı karşıya bulunan San Diego kentindeki Aziz Petrus Havari Piskoposluğu'nun Keldani piskoposu Emanuel Hana Shaleta'yı görevden uzaklaştırdığı bildirildi.

PAPA GÖZALTINA ALINAN PİSKOPOS GÖREVDEN ALDI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, 5 Mart'ta ABD'den ayrılmaya çalışırken San Diego Uluslararası Havalimanı'nda zimmetine para geçirme ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan Shaleta'nın, Katolik Kilisesinin başı olan Papa tarafından görevden alındığı ifade edildi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada ise Shaleta'nın görevden ayrılma talebinin Papa tarafından kabul edildiği kaydedildi. Açıklamada Papa 14. Leo'nun, Shaleta'nın yerine bakması için piskopos Saad Hanna Sirop'u geçici olarak görevlendirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
