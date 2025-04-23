Papa Francis'in Naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na Taşınıyor

(ANKARA) - Vatikan, önceki gün hayatını kaybeden Papa Francis'in naaşının bugün Aziz Petrus Bazilikası'na taşınarak halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Halk cumartesi günü yapılacak olan cenaze törenine kadar burada Papa Francis'in naaşını ziyaret ederek saygılarını sunabilecek.

Vatikan, öncek gün hayatını kaybeden Papa Francis'in naaşının bugün Casa Santa Marta'daki konutundan Aziz Petrus Bazilikası'na taşınacağı kortej öncesinde düzenlenecek ayine ilişkin detayları içeren bir kitapçık yayımladı. Bugünkü program kapsamında Kardinal Kevin Farrell, naaş taşınmadan önce bir dua yönetecek.

Farrell'in ayin başlarken edeceği tören öncesinde hazırlanmış duada şu ifadeler yer alıyor:

"Sevgili kardeşlerim, derin bir üzüntüyle, şimdi Papa Francis'in fani bedenini Vatikan Bazilikası'na eşlik ederek uğurluyoruz... Şimdi onun evinden ayrılırken, Rab'be, hizmetkarı Papa Francis aracılığıyla Hristiyan halkına sunduğu sayısız nimet için şükredelim... Merhameti ve iyiliğiyle, ölen Papa'ya cennette ebedi bir yuva bahşetmesini ve papalık ailesine, Roma'daki Kilise'ye ve dünyadaki tüm inananlara göksel umutla teselli vermesini dileyelim."

Duanın ardından Vatikan yerel saatiyle 09: 00'da, Papa'nın tabutu ikamet yeri olan Casa Santa Marta'dan Aziz Petrus Bazilikası'na götürülecek.

Naaşı taşıyan kortej Vatikan'da, Papa'nın ikamet ettiği Casa Santa Marta'nın önünde yer alan küçük bir meydan olan Piazza Santa Marta ve Piazza dei Protomartiri Romani Meydanı'ndan geçerek Aziz Petrus Bazilikası'na girecek.

Burada Kardinal Farrell, büyük ölçüde Kutsal Kitap'tan okumaların yer aldığı "Kelam Ayini"ni yönetecek. Papa'nın tabutu, cumartesi günü yapılacak cenaze törenine kadar halkın saygı sunması için Aziz Petrus Bazilikası'nda halka açık bir şekilde sergilenecek.