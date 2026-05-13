Papa 14'üncü Leo, Vatikan'ın En Yüksek Diplomatik Nişanını İran Elçisine Verdi

Papa 14'üncü Leo, İran'ın Vatikan Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari'ye '9'uncu Pius Nişanı' vererek diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunan önemli bir adım attı.

(ANKARA) - Papa 14'üncü Leo, İran'ın Vatikan Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari'ye Vatikan'ın en yüksek diplomatik onur nişanı olan "9'uncu Pius Nişanı"nı verdi.

Papa Leo'nun geçen ay ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınamasının ardından Muhtari'ye verdiği onur nişanı, Papa'nın savaş karşıtı duruşuyla ilişkilendiriliyor.

Vatikan'ın en seçkin şövalyelik nişanları arasında yer alan 9'uncu Pius Nişanı'nın, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ile barış ve diyalog çabalarına katkı sunan büyükelçi ve önemli isimlere verildiği biliniyor.

Kaynak: ANKA
