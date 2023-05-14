Papa'dan evcil hayvanlara 'çocuk' muamelesi yapılmasına tepki: 'Bir sürü çocuk aç'

İtalya'da azalan nüfus oranlarıyla ilgili bir etkinliğe katılan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, evcil hayvanların çocuk yerine koyulmasını eleştirdi.

İtalya istatistik kurumunun verilerine göre geçen yıl ülkede 400 binin altında doğum, 700 binin üzerinde ölüm kaydedildi. 2022'de kadın başına düşen çocuk sayısı bin 24 oldu.

Bugün Roma'da düzenlenen etkinlikte, doğum-ölüm sayıları arasındaki açığın rekor seviyeye ulaşmasına değinen Papa Francesco, "Geçen yıl İtalya'da doğumların tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını öğrendim: Sadece 393 bin yeni doğum gerçekleşti. Bu, gelecek için büyük endişe uyandıran bir veri" dedi.

"Doğumlar, bir halkın umudunu ölçmenin ana göstergesidir" diyen Papa, "Az çocuk doğuyorsa bu umudun da az olduğu anlamına gelir; hem ekonomik ve toplumsal yansımalara yol açar hem de geleceğe olan güveni sarsar" diye konuştu.