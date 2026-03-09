Haberler

Papa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üye Zeljko Komsic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada Papa'nın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle Vatikan'da bir araya geldiği belirtildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin, Papa'nın ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Samimi görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ülkenin istikrarını ve tüm halkının hukuki ve sosyal eşitliğini sağlamak için kapsayıcı ve yapıcı bir diyaloğun gerekliliğine özellikle dikkat çekildi. Son olarak, Batı Balkanlar'da barış ve güvenlik ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki devam eden çatışmaların sonuçları gibi farklı bölgesel ve uluslararası konular ele alındı."

Kaynak: AA / Barış Seçkin
