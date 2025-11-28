Haberler

Papa 14. Leo Türkiye'de Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde Hristiyanlara Hitap Etti

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti sırasında Harbiye'deki Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde piskopos, rahip ve ruhani görevlilere hitap etti. Konuşmasında Hristiyanlığın Anadolu'daki tarihi önemine değinerek deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen kuruluşlara teşekkür etti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.

Türkiye ziyareti kapsamında Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo, piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle gerçekleştirdiği ayinin ardından konuşma yaptı.

Papa 14. Leo, Hazreti İsa'nın havarilerinin de Anadolu'ya göç ettiğine, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.

Papa, Hıristiyan din adamlarına ve topluluk mensuplarına öğütlerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Papa 14. Leo, kilisenin deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen uluslararası kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.

Papa 14. Leo, programı kapsamında Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
title
