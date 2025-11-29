Haberler

Papa 14. Leo, Sultan Ahmet Camii ve Mor Efrem Kilisesi'ni Ziyaret Etti

Papa 14. Leo, Sultan Ahmet Camii ve Mor Efrem Kilisesi'ni Ziyaret Etti
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik ziyaretinin ardından İstanbul'da Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret etti. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret eden Papa, yetkililerle kısa sohbetler gerçekleştirdi.

PAPA 14. Leo, Yeşilköy'de bulunan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ediyor.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo dün gerçekleştirdiği İznik ziyaretinin ardından geceyi Şişli'deki Vatikan Temsilciliği Konutu'nda geçirdi. Papa 14. Leo, sabah 09.30'da konutundan çıkarak Sultan Ahmet Camii'ne gitti. Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ile Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı. Papa'nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.

Buradaki ziyaretin ardından Papa 14. Leo, Yeşilköy'de bulunan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
