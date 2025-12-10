Haberler

Papa 14. Leo, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır olduğunu yineledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm müzakereleri için Vatikan'ın ev sahipliği yapma teklifinin kabul edilmediğini, ancak kalıcı ve adil bir barış için hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Avrupa'nın bu süreçteki rolüne vurgu yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya- Ukrayna Savaşı'na çözüm müzakerelerine Vatikan olarak ev sahipliği yapma tekliflerinin daha önce kabul edilmediğini ancak bu tekliflerini yineleyerek, kalıcı ve adil çözüm arayışında olduklarını söyledi.

Vatican News'teki habere göre, Papa 14. Leo, dün akşam saatlerinde haftalık dinlenmesi için gittiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan çıkışında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Papa, dün sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Savaşı, ateşkesi, özellikle de kaçırılan çocukların geri getirilmesine Kilisenin nasıl yardımcı olabileceği konusunu ele aldık." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapabileceklerini daha önce de pek çok kez önerdiklerini dile getiren Papa, "Vatikan, görüşmeler için yer ve fırsatlar sunmaya hazır. Şu ana kadar bu teklifimiz kabul edilmedi. Ancak kalıcı ve adil bir çözüm ve barış aramaya hazırız." diye konuştu.

Zelenskiy'nin, kendisini Ukrayna'ya davet etmesine ilişkin Papa, "Umarım evet ama ne zaman olacağını bilmiyorum, bu konularda gerçekçi olmak da gerekiyor." yanıtını verdi.

Ukrayna Savaşı'na çözüm meselesinde Avrupa'nın rolünün önemli olduğuna inandığını belirten Papa 14. Leo, isim vermeden ABD yönetimine göndermede bulunarak, şunları kaydetti:

"Özellikle bu konuda, Avrupa'nın birlik olması önemli. Avrupa'yı tartışmalara dahil etmeden bir barış anlaşmasına varmaya çalışmak gerçekçi değil. Savaş, Avrupa'da ve Avrupa'nın bugün ve gelecekte talep edilen güvenlik garantilerinin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki herkes bunu anlamıyor, ancak Avrupa fikrinin bir araya gelip kolektif çözümler araması için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title