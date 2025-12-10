Papa 14. Leo, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır olduğunu yineledi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya- Ukrayna Savaşı'na çözüm müzakerelerine Vatikan olarak ev sahipliği yapma tekliflerinin daha önce kabul edilmediğini ancak bu tekliflerini yineleyerek, kalıcı ve adil çözüm arayışında olduklarını söyledi.

Vatican News'teki habere göre, Papa 14. Leo, dün akşam saatlerinde haftalık dinlenmesi için gittiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan çıkışında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Papa, dün sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Savaşı, ateşkesi, özellikle de kaçırılan çocukların geri getirilmesine Kilisenin nasıl yardımcı olabileceği konusunu ele aldık." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapabileceklerini daha önce de pek çok kez önerdiklerini dile getiren Papa, "Vatikan, görüşmeler için yer ve fırsatlar sunmaya hazır. Şu ana kadar bu teklifimiz kabul edilmedi. Ancak kalıcı ve adil bir çözüm ve barış aramaya hazırız." diye konuştu.

Zelenskiy'nin, kendisini Ukrayna'ya davet etmesine ilişkin Papa, "Umarım evet ama ne zaman olacağını bilmiyorum, bu konularda gerçekçi olmak da gerekiyor." yanıtını verdi.

Ukrayna Savaşı'na çözüm meselesinde Avrupa'nın rolünün önemli olduğuna inandığını belirten Papa 14. Leo, isim vermeden ABD yönetimine göndermede bulunarak, şunları kaydetti:

"Özellikle bu konuda, Avrupa'nın birlik olması önemli. Avrupa'yı tartışmalara dahil etmeden bir barış anlaşmasına varmaya çalışmak gerçekçi değil. Savaş, Avrupa'da ve Avrupa'nın bugün ve gelecekte talep edilen güvenlik garantilerinin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki herkes bunu anlamıyor, ancak Avrupa fikrinin bir araya gelip kolektif çözümler araması için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum."