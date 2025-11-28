Haberler

Papa 14. Leo'nun Ziyareti Öncesi İznik'te Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde, Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. 50 ekip ve 200 personel ile yapılan denetimlerde, araçların sürücü ve yolcularının kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde, Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi 50 ekip 200 personelle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, Papa 14. Leo'nun ziyaretine kısa süre kala güvenlik önlemleri artırıldı. İlçenin giriş-çıkış noktaları ile işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yaklaşık 50 ekip ve 200'e yakın personelin görev aldığı uygulamalarda, durdurulan araçların sürücü ve yolcularının kimlik kontrolleri yapıldı. Ekiplerin ilçe genelindeki yaya ve motorize devriyeleri de aralıksız devam ediyor. Yetkililer, ziyaret süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
