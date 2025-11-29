Papa 14. Leo'nun İstanbul Ziyareti Protesto Edildi

Haber: Oktay YILDIRIM - Hakan KAYA - Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul'daki temaslarına devam ediyor. 14. Leo Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmek üzere Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Ziyaret sırasında Eminönü Yeni Camii önünde toplanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Papa'nın gelişini protesto etti.

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul'daki temaslarına devam ediyor. Katolik aleminin ruhani lideri Papa 14. Leo, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki programının ardından Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Papa, patrikhaneye çan sesleri eşliğinde giriş yaptı. Ziyaretin gerçekleştiği Balat bölgesinde, Papa'nın güvenliği için yoğun önlemler alındı. Papa, Rum Patrikanesi'nden yaklaşık bir saat sonra çan sesleri eşliğinde ayrıldı. Papa 14. Leo'nun, Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmesi planlanıyor.

Papa'nın Fener Rum Patrikhanesi ziyareti sırasında güvenlik önlemleri nedeniyle Balat'a gelemeyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Eminönü'nde Yeni Camii önünde toplandı. Papa'nın gelişini protesto eden TGB yoğun güvenlik önlemleri altında bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin yaptı. Çetin, Papa'nın ziyaretinin basit bir diplomatik temas olmadığını, bunun arkasında emperyalist bir proje yattığını belirten Çetin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu Bir Ziyaret Değil, CIA Görevidir"

"Papa 14. Leo'nun İstanbul ve İznik'e düzenlediği ziyaret basit bir resmi ziyaret değildir. Papa'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasının arkasında bir siyasi plan, bir emperyalist proje, bir CIA görevi vardır. Papa, Haçlı Seferleri'nin başlatılmasının 930. yıl dönümünde, yeni ve modern bir Haçlı Seferi'ni başlatmak için topraklarımıza ayak basmıştır. Ancak biz, Haçlı Batı emperyalizmine karşı Asya'nın ön cephesinde kale olmuş Türk milletinin, Mustafa Kemal Atatürklerin torunlarıyız. Gülle gelene gülle, kılıçla gelene kılıçla karşılık veririz.

"İstanbul'da İkinci Bir Vatikan Kurulamaz"

Papa, aslında Lozan'a ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir din adamı olan Bartholomeos'a 'ekümenik' sıfatı veriyor. Bu ünvanı kullanmak suçtur. Bartholomeos'un 'ekümenik patrik' olarak tanınması demek, İstanbul Fener'de Türkiye Cumhuriyeti'nin otoritesi dışında, Washington'a ve Brüksel'e bağlı ayrı bir siyasi otorite, devlet içinde devlet yaratma girişimidir. İstanbul'umuzda Konstantinopolis rüyaları görüp Vatikanvari yapılar yaratamazlar. Lozan'da kazanılan hükümlere meydan okuyan bu girişime izin vermeyeceğiz.

"Hedef: Türkiye ve Rusya'ya Karşı Haçlı Seferi"

Bu projenin sahibi bizzat CIA'dır. ABD ve CIA, Ukrayna'dan başlayarak Ortodoks Slav ülkelerinin kiliselerini Rus Ortodoks Kilisesi'ne karşı düşmanlaştırma projesi yürütüyor. Fener Rum Patriği'nin yetkisiz imzasıyla Ukrayna Kilisesi Rusya'dan koparılmıştı. Şimdi bu projeyi Papa işbirliğiyle tüm Balkanlara yaymayı hedefliyorlar. Türkiye topraklarında komşumuz Rusya'ya karşı bir CIA operasyonu yapılıyor, komşularımızla aramıza kama sokuluyor

"Papa'ya NATO Yıldızlı Şapka, Bartholomeos'a Atatürk Tablosu"

Papa'nın dini törenlerde kullandığı şapkası yerine ona yeni bir külah hazırladık. Haç yerine NATO yıldızını koyduk; çünkü sizin dininiz imanınız küresel emperyalist çeteye hizmet etmek olmuş. Altına da ABD-İsrail-CIA bayraklarını işledik ki kimin nereye bağlı olduğu belli olsun. Duyduk ki çok fazla Bizans rüyası görüyormuş. Fener Rum Patriği Bartholomeos'a Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunu hediye ediyoruz. Bunu Patrikhane'nin baş köşesine assın, baktıkça İstanbul'un sahibinin kim olduğunu hatırlasın"

"Bu Topraklarda CIA Feneri Yanmaz"

Hristiyan vatandaşların Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Çetin, "Hristiyanlık adına Türkiye'nin egemenliğine kastetmeye kalkanlar karşılarında Türk gençliğini bulurlar. Bu topraklarda CIA feneri yanmaz. ABD'nin 'ekümeniklik' planına geçit vermeyiz"