Papa 14. Leo'nun İstanbul Ziyareti Nedeniyle Metro İstasyonları Kapatılacak

(İSTANBUL) - Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı istasyonların ulaşıma kapatıldığını duyuran Metro İstanbul kapatılma kararının ileri bir saate ertelendiğini, tüm istasyonlarda seferlerin normal tarifeye uygun devam ettiğini bildirdi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında, dün İznik'te düzenlenen tarihi ayinin ardından bugün İstanbul turuna devam ediyor. Sultanahmet Camisi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo'nun ziyaretleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, Metro İstanbul da bazı istasyonların kapatılacağını duyurdu.

Ancak ikinci bir duyuru yapan Metro İstanbul, saat 11.00'de kapatılması planlanan istasyonların kapatılmasının ileri bir saatte ertelendiğini duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 11.00 itibarıyla alınan kapatma kararı ileri bir saate ertelenmiştir. Tüm istasyonlarda seferlerimiz normal tarifeye uygun devam etmektedir."