Papa 14. Leo'nun İstanbul Ziyareti Nedeniyle Metro İstasyonları Kapandı

(İSTANBUL) - Metro İstanbul, Papa 14. Leo İstanbul ziyaretleri nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı istasyonların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında, dün İznik'te düzenlenen tarihi ayinin ardından bugün İstanbul turuna devam ediyor.

Sultanahmet Camisi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo'nun ziyaretleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, Metro İstanbul da bazı istasyonların kapatılacağını duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:

" İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 11.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızın Ayvansaray, Balat, Fener ve Cibali istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir."