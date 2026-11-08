Papa 14. Leo, Montevideo'da 70 bin gence sanal yalnızlığa karşı cesaret çağrısı yaptı

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Uruguay ziyaretinin ikinci gününde başkent Montevideo'daki tarihi Centenario Stadyumu'nda yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı dua gecesinde gençlere hitap etti.

Papa 14. Leo, stadyumu dolduran on binlerce gence seslenerek, modern dünyanın belirsizlikleri ve gelecek kaygısı karşısında cesur olmaları çağrısında bulundu.

Dijital çağın getirdiği izolasyona işaret eden Papa 14. Leo, "Gerçek insani temasın yerini hiçbir sanal etkileşim tutamaz. Ekranların ve algoritmaların sunduğu yüzeysel dünyada kendinizi yalnızlığa hapsetmeyin. Birbirinizin gözlerinin içine bakın, elini tutun, dertlerini ve sevinçlerini yüz yüze paylaşın." ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, dünyada sekülerleşmenin ve dine ilgisizliğin arttığına dikkati çekerek, çocukları yük olarak gören anlayışa karşı Uruguaylı gençlere evlenip aile kurma cesareti göstermeleri çağrısında bulundu.

Montevideo Katolik Üniversitesi'nde (UCU) akademisyenler, öğrenciler ve eğitim dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Papa 14. Leo, teknolojik dönüşüm ile yapay zekaya (AI) ilişkin önemli mesajlar verdi.

Papa 14. Leo, buradaki konuşmasında, "Okul ve üniversite eğitimimizin, teknolojilerin ve yapay zekanın bilgece kullanımına katkıda bulunması; insanı algoritmanın önüne koyması ve teknik, duygusal, ruhsal ile ekolojik zekayı birbiriyle uyumlu hale getirmesi acil bir gerekliliktir." diye konuştu.

Papa 14. Leo, yoksul bir bölgeyi ziyaret etti

Uruguay ziyareti kapsamında Papa 14. Leo, başkent Montevideo'nun en yoksul ve suç oranının yüksek olduğu bölgelerinden biri olan Casavalle Mahallesi'nde yer alan Nuestra Senora de Guadalupe Kilisesi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo, Uruguay'ın zengin kaynaklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kaynaklar bakımından bu kadar zengin bir ülke olan Uruguay'da hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli; sokaklarda hüküm süren güvensizlik nedeniyle mütevazı bir eğitim alma ve insan onuruna yakışır bir gelecek hakkından mahrum kalmamalıdır. ve çok daha önemlisi, hayatını kaybedecek noktaya varan şiddete asla maruz kalmamalıdır."

Papa 14. Leo, gün içinde Montevideo'da bulunan Monsenyör Jacinto Vera Yaşlı Rahipler Evi'ne de sürpriz bir ziyarette bulundu.

Paysandu kentinde açık hava ayini

Papa 14. Leo, Uruguay ziyaretinin ikinci gününde, Arjantin sınırına yakın Paysandu kentinde yaklaşık 40 bin inananın katılımıyla büyük bir açık hava ayini düzenledi.

Paysandu'daki Parque Paris Londres alanında düzenlenen ve Arjantin ile Brezilya'dan binlerce kişinin katıldığı ayinde Papa 14. Leo, bölge kültürünün simgelerinden geleneksel mate içeceğini kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak kullandı.

Papa 14. Leo, buradaki konuşmasında, Mate kültürünün toplumsal bağları güçlendirmedeki rolüne değinerek, "Mate, yalnızca bir içecek değildir; bir araya gelmenin, paylaşmanın, sohbet etmenin ve insanlar arasındaki bağları sıkılaştırmanın somut bir sembolüdür. Günümüz dünyasında ayrıştırıcı duvarlar örmek yerine, tıpkı bir mateyi paylaşır gibi kardeşliği ve dostluğu paylaşmaya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Papa 14. Leo, Arjantin'e geçecek

Papa 14. Leo'nun Güney Amerika turunun ikinci ayağı olan Arjantin ziyareti öncesinde ülkede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Arjantin hükümeti, pazar günü ülkeye ulaşacak olan Katolik dünyasının ruhani lideri için "tarihte benzeri görülmemiş" büyüklükte bir güvenlik operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA