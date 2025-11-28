Papa 14. Leo, Mattia Minguzzi'nin ailesini kabul edecek
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, acılarını uluslararası kamuoyuna taşımaya hazırlanıyor. Aile, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun pazar günü kendilerini özel bir görüşmede kabul edeceğini duyurdu.
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de olan Papa 14. Leo'nun pazar günü aileyi kabul edeceğini belirtti.
Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretine Perşembe günü Ankara'daki resmi programıyla başladıktan sonra, bugün İznik'te Patrik Bartholomeos ile birlikte "ekümenik dua" törenine katıldı. Papa'nın 24 Ocak'ta alışveriş için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile görüşüleceği bildirildi.
LÜBNAN'A HAREKET ETMEDEN ÖNCE GÖRÜŞECEK
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi X hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmi programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir."