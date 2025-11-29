Haberler

Papa 14. Leo İstanbul'da Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Türkiye'deki resmi ziyareti sırasında İstanbul'da Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kilise temsilcileriyle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hıristiyan topluluklarından temsilcilerle özel görüşme gerçekleştirdi.

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Papa 14. Leo, temaslarının 3. gününde İstanbul'da ilk olarak Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulundu ve ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne geçti.

Papa, burada yerel kiliseler ve Hristiyan topluluklarından temsilcilerle özel görüşme yaptı.

Papa 14. Leo, iki saati aşkın toplantının ardından kiliseden ayrıldı.

Görüşmeye ilişkin Vatikan tarafından açıklama yapılmadı.

Papa, öğleden sonra Aya Yorgi Kilisesi'nde "Şükür Duası" etkinliğine, ardından da Volkswagen Arena'daki ayine katılacak.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
