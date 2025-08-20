Papa 14. Leo'dan Orta Doğu ve Ukrayna için Ateşkes Çağrısı
Papa 14. Leo, yaptığı açıklamada Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalara son verilmesi ve barış için diyalog kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, 22 Ağustos'un barış ve adalet için dua günü olarak belirlenmesini açıkladı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.
Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuştu.
Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Papa, 22 Ağustos'un "barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için" dua ve oruç günü olacağını belirtti.
Papa, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşında ateşkes ve barış için diyalog kurma çağrısında bulundu.
Papa 14. Leo, daha önce de İsrail saldırısı altındaki Gazze'de uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması ve ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel