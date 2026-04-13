Haberler

Papa 14. Leo, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Tebbun, bu ziyareti 'tarihi' olarak nitelendirerek, Filistin halkı için adalet sağlanması gerektiğini vurguladı. Papa ise diyalog mesajı verdi ve uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında ziyaret gerçekleştirdiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Cezayir resmi televizyonunda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Papa 14. Leo, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası iki lider, Cezayir Ulu Camii Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve burada basına açıklamalarda bulundu.

Tebbun burada yaptığı konuşmada, Papa'nın ziyaretini "tarihi bir ziyaret" olarak nitelendirdi.

İsrail saldırıları altındaki Filistin halkı için adalet sağlanması gerektiğini vurgulayan Tebbun, öncesinde acilen İsrail saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Tebbun, Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkının korunması gerektiğinin altını çizdi.

"Yeni sömürgecilik eğilimleri"

Papa 14. Leo da burada yaptığı konuşmada dünyada artan çatışmaların çözümü için diyalog mesajı verdi.

Uluslararası hukukun ihlal edildiğine işaret eden Papa, bazı küresel güçlerin "yeni sömürgecilik eğilimleri" sergilediği eleştirisinde bulundu.

Papa ayrıca insan kaçakçılığı ve göçmenlerin istismar edilmesi gibi sorunlara karşı mücadele edilmesi çağrısı yaptı.

Katolik Kilisesi'nde 8 Mayıs 2025'teki Konklav (Papalık seçimi) ile Papa seçilen ve ilk dış gezisini Kasım 2025'te Türkiye ve Lübnan'a, ikinci dış gezisini ise 28 Mart'ta Monako Prensliği'ne yapan Papa 14. Leo, üçüncü dış gezisi için 4 Afrika ülkesini kapsayan ziyaretine bugün başlamıştı.

Papa 14. Leo'nun, Cezayir'in ardından Kamerun, daha sonra Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

