Papa 14. Leo, 39 yıl sonra Arjantin'e giden ilk papa, Milei tarafından karşılandı

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Uruguay ziyaretinin ardından Arjantin'e geçerek 39 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden ilk papa oldu.

Papa, başkent Buenos Aires'teki Jorge Newbery Havaalanı'nda Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından resmi törenle karşılandı.

Arjantin'i 39 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk papa olan 14. Leo, 4 günlük programı kapsamında Buenos Aires, Cordoba ve önemli dini merkezlerden Lujan'da ayinlere ve halk buluşmalarına katılacak.

Papa'nın tarihi ziyareti dolayısıyla ülke genelinde 52 bin 900 güvenlik görevlisi görev yapıyor.

Papa 14. Leo, Güney Amerika turunun ilk durağı Uruguay temaslarını Florida kentindeki kitlesel açık hava ayiniyle sonlandırdı.

Nuestra Senora de Los Treinta y Tres Ulusal Mabedi'nde yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı veda ayininde konuşan Papa 14. Leo, misafirperverlikleri dolayısıyla Uruguay halkına ve yetkililere teşekkür ederek şu mesajı verdi:

"Bana Uruguay'ın coğrafi olarak nispeten küçük olmasına rağmen, halkının cömert bir kalbe sahip olduğunu ve çok büyük işler başarma kapasitesine bulunduğunu söylemişlerdi, bu günler boyunca bu durum tüm berraklığıyla ortaya çıktı. Tanrı'nın Uruguay'ı her daim birlik ve barış yollarında rehberlikle yönlendirmesini diliyorum."

Arjantin'i son ziyaret eden papa, 6-12 Nisan 1987'de ülkeye ikinci kez gelen Papa 2. Ioannes Paulus (2. Jean Paul) olmuştu. Papa 2. Ioannes Paulus, ilk ziyaretini ise 1982'deki Falkland Adaları Savaşı sırasında, haziran ayında kısa süreliğine gerçekleştirmişti.

Papa 14. Leo, Arjantin ziyaretinin ardından Güney Amerika turuna Peru ile devam edecek. ABD doğumlu Papa'nın, yaklaşık 20 yıl misyoner olarak görev yaptığı Peru ziyareti, "eve dönüş" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA