Haberler

Ümraniye'de bir aracın önünü kesen panelvan sürücüsüne para cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de bir panelvan sürücüsü, bir otomobilin önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için para cezası aldı. Emniyet, sürücünün kimliğini tespit ederek gözaltına aldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de panelvan aracıyla bir otomobilin önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Şile Otoyolu Elmalıkent ayrımları mevkisinde panelvan sürücüsünün, bir otomobilin önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü T.D. (49) gözaltına alındı.

T.D'ye, Karayolları Trafik Kanununun "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan hakkında soruşturma başlatılan sürücünün, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak