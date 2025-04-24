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Pancar toplarken kalp krizi geçiren Ali Gürdal son yolculuğuna uğurlandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ali Gürdal, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Pancar toplarken kalp krizinden hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ali Gürdal, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Onbaşılar köyüne bağlı Armutlu mezrasında dün pancar toplarken kalp krizi geçiren Gürdal, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Hakkari'de yapılan otopsi işleminden sonra Gürdal'ın cenazesi Yüksekova'ya getirerek Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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